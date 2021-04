La Casa di Carta, l'attore di Berlino ha terminato le riprese: 'Un viaggio fantastico'

In attesa di notizie sulla data di uscita della quinta e ultima stagione di La Casa di Carta, le riprese continuano a pieno regime e per qualcuno, a quanto pare, sono anche giunte al termine. Sembra questo il caso di Pedro Alonso, Berlino nella banda di ladri in tuta rossa, che ha celebrato il momento con un post su Instagram.

Qualche giorno fa, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Pedro Alonso ha pubblicato un breve filmato in cui è al volante, accompagnato da un misterioso disegno. Nella didascalia scrive: "Ho fatto questo disegnino col pennarello poco prima di girare la sequenza. L'ho mandato alla mia bellissima co-capitana Tixie Jambass che ha risposto: Ha qualcosa di inquietante. Più tardi, durante le riprese, il mio fratellino mi ha detto: Ora sì, ora vedo quel qualcosa di inquietante nei tuoi occhi."

Il "fratellino" è naturalmente Alvaro Morte, che interpreta il Professore, l'organizzatore dei piani criminali della banda con la maschera di Dalì in La Casa di Carta. Il discorso di Pedro Alonso continua poi così:

"Prima o poi quel momento arriva. Arriva sempre. Quello in cui dobbiamo andare alla fine di ciò che non sappiamo. O non vogliamo sapere. E secondo me non è male. Anche se impressiona. [...] È stato un viaggio straordinario, Alvaro Morte. Uno di quelli che merita davvero di essere custodito in uno scrigno del tesoro dopo l'odissea."

