La Casa di Carta: l'attore Miguel Angel Silvestre sul set della quinta stagione

Dopo il successo degli ultimi episodi, i fan della serie nata da un'idea di Alex Pina sono in attesa di scoprire le prime indiscrezioni sulle prossime vicende del Professore e degli altri personaggi dello show. Oltre a questa intervista al creatore de La Casa di Carta, vi segnaliamo le prime foto scattate sul set.

Potete vedere le immagini, che sono state condivise su Instagram dall'account magazinevirtual, in calce alla notizia. Al centro troviamo Miguel Angel Silvestre, attore famoso per la sua parte in Sense8, che si è aggiunto al cast de La Casa di Carta. Insieme a lui è presente l'interprete di Tokyo, che indossa una parrucca del suo vecchio taglio di capelli. Il fatto che le foto siano state scattate a Madrid e il look dei personaggi ci fanno immaginare che possa trattarsi di un flashback incentrato su Tokyo, probabilmente prima del colpo alla Banca di Spagna.

Qualche giorno prima invece, i fan dello show avevano visto gli attori Pedro Alonso e Patrick Criado a Copenhagen in Danimarca, dove sono state girate alcune scene della quinta stagione. Continuano quindi i lavori di quella che l'autore della serie ha confermato essere la stagione finale de La Casa di Carta, per ora però non conosciamo ancora la data di uscita delle puntate inedite.