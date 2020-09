La Casa di Carta, il bacio saffico di Tokyo: 'L'amore non ha confini'

Ursula Corbero de La Casa di Carta, si diverte spesso e volentieri su Instagram pubblicando scatti irriverenti e talvolta piccanti che mandano in delirio i suoi follower. Stavolta però, l'interprete di Tokyo ha deciso di usare i social network per lanciare un messaggio ben più serio.

L'attrice ha condiviso infatti l'immagine di un murales disegnato a Madrid in cui il suo personaggio e quello di Nairobi si scambiano un bacio appassionato sullo sfondo di un cuore arcobaleno simbolo della comunità LGBTQ+. Il post originale da cui è tratta la foto recita: "Tokyo loves Nairobi. Love has no boundaries".

Questa opera d'arte di cui non si conosce l'autore è riuscita a cogliere tutta l'essenza del profondo legame che c'era tra i personaggi di Ursula Corbero e Alba Flores. Intanto i protagonisti de La Casa di Carta sono già al lavoro per la stagione finale che si preannuncia come la più adrenalinica di sempre.

Vi prenderanno parte tra gli altri sicuramente Pedro Alonso che nei giorni scorsi è stato oggetti di polemiche per una foto con Vanessa Incontrada e Miguel Herran. Proprio l'interprete di Rio ha avuto una brutta esperienza in Sardegna durante le sue vacanze. É stato preso d'assalto dai fan della serie che non hanno minimamente rispettato le norme basilari del distanziamento sociale.