La Casa di Carta, Berlino ci insegna come NON essere un bravo padre nel nuovo video

Essere genitori non è un compito semplice: esserlo quando si è ricercati in tutto il mondo per uno dei colpi più clamorosi della storia è, immaginiamo, ancora più complicato. Come avrà fatto dunque il nostro Berlino ad occuparsi dell'educazione del figlio Rafael? A spiegarcelo è un nuovo video con alcune scene de La Casa di Carta.

La nuova stagione de La Casa di Carta ci ha presentato Rafael, il figlio di Berlino di cui nulla avevamo saputo nel corso delle passate stagioni dello show Netflix: un rapporto padre/figlio tutt'altro che facile quello tra i due, come dimostra il nuovo video che ci avverte di non seguire l'esempio del personaggio di Pedro Alonso.

"Essere un bravo genitore è semplice: basta fare l'opposto di quello che fa Berlino" recita la didascalia del video apparso in queste ore su YouTube, nel quale vediamo il nostro impartire a suo figlio lezioni che, effettivamente, non possono essere definite particolarmente educative, dal valore da dare ai soldi al modo per ottenere ciò che si desidera nella vita.

Insomma, continueremo a voler bene a Berlino, ma in quanto alle sue capacità genitoriali... Beh, avremmo sinceramente qualcosa da ridire! Famiglia a parte, intanto, scopriamo insieme quali saranno le conseguenze di QUELLA morte ne La Casa di Carta.