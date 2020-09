La Casa di Carta, Berlino rivela: 'Un giorno reciterò in italiano'

Mentre aspettiamo altre notizie sulla quinta stagione de La Casa di Carta, il legame della serie con l'Italia si fa sempre più profondo, come fa notare Pedro Alonso in una nuova intervista, in cui discute dei suoi progetti futuri.

L'interprete del fratello del Professore è stato intervistato dal Corriere della sera durante la sua partecipazione al "Filming Italy Best Movie Award", evento che fa parte della 77esima mostra cinematografica di Venezia. Tra le varie domande ha anche risposto a quelle riguardo il suo legame con l'Italia, rivelando di avere origini sarde: "Sono qui a ricevere questo premio e ti dico che qualche mese fa ho fatto un test per il DNA, così ho scoperto di essere profondamente legato all'Italia e in particolare al sud Italia. Le ultime dieci generazioni della mia famiglia hanno tutte questo collegamento diretto con il sud Italia. Più o meno il 10% del mio DNA è italiano, soprattutto della sardegna".

Continua poi parlando dei suoi progetti futuri: "Me lo sento, prima o poi reciterò in italiano, vedremo cosa succederà". Non resta che aspettare per vedere se ci sarà qualche film o serie TV in cui sarà presente Pedro Alonso. In attesa di altre notizie ufficiali sulla prossima stagione, vi segnaliamo le prime foto scattate sul set de La Casa di Carta.