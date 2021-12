La Casa di Carta: il capitolo conclusivo della serie spagnola domina la classifica Netflix

Solo qualche giorno fa ilgran finale de La Casa di Carta 5 è approdato su Netflix e come tutti si aspettavano, la serie spagnola è balzata in testa alla classifica del colosso dello streaming. I fan non vedevano l'ora di scoprire il destino del Professore, Rio e tutti gli altri componenti della banda.

Il capitolo conclusivo de La Casa di Carta è seguito nella Top 10 da Lost in Space 3, lo show ideato da Matt Sazama e Burk Sharpless, dedicato alle avventure spaziali della famiglia Robinson, anch'esso giunto al termine dopo sole 3 stagioni.

Dunque ancora una volta sono le serie tv a dominare la classifica delle produzioni Netflix più viste, sebbene non manchino film di grande successo come Red Notice, la pellicola con Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock che ha raggiunto risultati a dir poco eccezionali.

E se il finale de La Casa di Carta non vi ha convinto del tutto, vi informiamo che presto potrete avere una nuova serie dedicata ad uno dei personaggi più amati di questo show spagnolo. Netflix ha infatti deciso di mettere in produzione un prequel su Berlino, il crudele ladro interpretato da Pedro Alonso che nel corso degli anni ha letteralmente rapito il cuore degli spettatori. Ne siete felici?