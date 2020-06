La Casa di Carta: il cast gioca a L'Allegro Chirurgo e analizza la scena con Nairobi

Mentre attendiamo di scoprire quale sarà la sorte del Professore, Netflix si è inventata un modo divertente per tornare ad analizzare insieme agli attori una delle scene più note della quarta stagione de La Casa di Carta.

Abbiamo infatti potuto tirare un sospiro di sollievo, per quanto riguarda Nairobi, soltanto dopo che i suoi colleghi criminali le hanno salvato la vita per mezzo di un'operazione medica improvvisata. Nel video pubblicato da Netflix ritroviamo i vari attori, ma stavolta in una situazione decisamente meno sanguinosa, visto che tutti sono concentrati a giocare con L'Allegro Chirurgo, con la stessa Ana Flores a dare indicazioni su come operare.

Durante il gioco gli attori hanno risposto anche a diverse domande sulla sequenza in questione: scopriamo quindi che il sangue utilizzato era in realtà un liquido molto dolce ma appiccicoso e che la povera interprete di Nairobi è dovuta rimanere ferma nella stessa posizione per ben nove ore, a causa delle protesi che le erano state applicate per simulare le varie ferite riportate. Il fatto divertente è che per costruire le protesi le è stato fatto un calco in gesso del busto e del seno, diventato presto un cimelio di casa Flores.

C'è da dire che le due donne se la cavano decisamente bene nell'ambito della medicina d'urgenza, mentre i due interpreti di Palermo e di Helsinki si ritrovano più volte a sbagliare tutto e a mettere a rischio la vita della povera Nairobi. Al momento i fan attendono la quinta stagione de La Casa di Carta.