La Casa di Carta: il cast saluta per sempre un personaggio della serie

Come avete potuto leggere nella nostra recensione de La Casa di Carta 4, le nuove puntate della serie ci hanno mostrato i protagonisti in un momento di grave difficoltà. Nel frattempo Netflix ha condiviso un video in cui il cast saluta una collega.

Potete trovare il filmato, dal titolo "Ciao, Bella - Un Saluto a Nairobi", in calce alla notizia. Nel corso dei minuti assistiamo ad una breve intervista a tutti i personaggi dello show, nella quale Helsinki, Berlino, Stoccolma, Tokyo e Marsiglia mandano un messaggio di auguri ad Alba Flores, che lascerà la serie a seguito della sua morte durante l'ultimo colpo ideato dal Professore.

A chiudere il video troviamo proprio Alba Flores, che ha voluto ringraziare i fan e tutta la troupe che ha lavorato alle puntate della serie, affermando come siano stati anche i loro sforzi ad ideare il personaggio di Nairobi.

Nel frattempo ricordiamo che la serie da record prodotta da Netflix è stata rinnovata per altre due stagioni, che ci mostreranno quale sarà il destino della banda formata dal Professore, se cercate altre notizie riguardo lo show nato dalla mente di Álex Pina, vi segnaliamo questa intervista ad Álvaro Morte in cui dice la sua sul finale de La Casa di Carta.