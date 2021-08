La Casa di Carta: ecco di chi doveva essere inizialmente la voce narrante

I fan sono in trepidante attesa di osservare la quinta e ultima stagione de La casa di carta. Il popolare show spagnolo è uno dei più amati sulla piattaforma di Netflix e manca davvero poco all'uscita dei nuovi episodi. Per cercare di mantenere alta l'attenzione, oggi vogliamo raccontarvi di un particolare retroscena riguardo ai protagonisti della serie.

Ormai, infatti, sappiamo benissimo che, la voce narrante dell'opera, non è altro che l'amata (e a volte odiata) Tokyo (Úrsula Corberó). Tuttavia, i piani originali erano ben diversi, e prevedevano un diverso personaggio come narratore.

Inizialmente lo stesso team creativo della celebre serie aveva ipotizzato che a dare voce al narratore fuori campo ci sarebbe dovuto essere proprio Il Professore, ovvero Álvaro Morte. Tuttavia, come spiegato da Pina, lo showrunner de La Casa di Carta, questa scelta non sarebbe stata coerente, soprattutto considerando quanto mostrato caratterialmente dal personaggio interpretato dal popolare attore spagnolo.

In particolare, lo scrittore de La Casa di Carta pensava che la personalità del Professore, uomo tanto geniale e brillante, quanto schivo e timido, e ai limiti della sociopatia, non si sposasse particolarmente bene con la natura di un narratore ben più appariscente. Inoltre, sarebbe risultato particolarmente dissonante con il carattere del Professore, poiché sentirlo parlare del suo piano perfettamente studiato nei minimi termini sarebbe stato un atto di narcisismo estremo e questo, nonostante i grandi difetti del personaggio, non è stato mai mostrato nello show.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul segreto dietro ai tic del Professore ne La casa di carta, la palla passa a voi: conoscevate questa curiosità? Scoprite 10 segreti su Tokyo de La Casa di Carta e date un'occhiata al trailer della sesta stagione de La Casa di Carta, i primi cinque episodi debutteranno su Netflix il 3 settembre.