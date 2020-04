La Casa di Carta: Ciro Immobile ricrea una famosa scena del Professore

Come avete potuto leggere nella notizia sul numero di visualizzazioni de La Casa di Carta, la serie di Netflix si è rivelata un grandissimo successo. Tra i suoi fan troviamo anche Ciro Immobile, che ha voluto omaggiare la serie.

Il calciatore della Lazio ha voluto reinterpretare insieme alla moglie Jessica una delle scene più famose della serie: nel video che potete trovare seguendo il link alla fonte della notizia, è possibile vederlo nei panni del Professore, personaggio dell'ormai famoso Álvaro Morte, mentre si rivolge a Tokyo, per l'occasione interpretata da Jessica. Il filmato ha permesso ai fan del calciatore di rivedere la famosa scena in cui il protagonista della serie rivela di voler rapinare la zecca di Spagna.

Continua quindi il grande successo della serie nata dalla mente di Álex Pina, opera che è riuscita a raggiungere un successo mondiale con la cifra record di oltre 65 milioni di visualizzazioni in appena tre settimane. Come si poteva immaginare, grazie a questi numeri, sono state confermate altre due stagioni de La Casa di Carta, che ci mostreranno come si concluderà la storia del Professore e della sua banda.

Se non l'avete ancora fatto e in attesa di ulteriori indiscrezioni, vi consigliamo di leggere la nostra recensione de La Casa di Carta 4.