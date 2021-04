La casa di carta, ecco come sono stati creati tutti quei soldi finti che vedete nello show

Con una quinta e ultima parte che arriverà nei prossimi mesi, La casa di carta è pronta a infrangere qualsiasi record, e dimostrarsi come uno degli show più di successo della storia della piattaforma streaming di Netflix. In attesa di scoprire novità sulla data di uscita, oggi vogliamo parlarvi di un'incredibile curiosità sullo show di Álex Pina.

Abbiamo visto insieme chi doveva essere la voce narrante ne La casa di carta al posto del Professore, ma oggi vogliamo raccontarvi di come siano stampati tutti i soldi che vediamo nello show spagnolo.

Una stampa "particolare"

Di certo, in tanti si saranno chiesti le origini di tutte le banconote che vediamo nella serie. Come molti immaginano, essi non sono veri soldi - altrimenti non avrebbero nemmeno avuto bisogno di girarla, una serie! - ma si tratta di banconote finte. Ora, sappiamo bene che lo show si svolge nella prima e nella seconda parte alla zecca di stato a Madrid, e la seconda al Banco de España, sempre nella capitale iberica. Quindi la domanda è: anche i soldi finti de LCDP sono stati stampati in quei posti? La risposta è no.

La realtà è ben diversa. Per stampare un grande quantitativo di soldi servivano delle strutture potenti, in grado di produrre in serie centinaia (di migliaia) di fogli in poco tempo. Per questo motivo, i produttori dello show hanno deciso di rivolgersi alla serie del quotidiano spagnolo ABC, il più vecchio tra i giornali di stampo generalista pubblicati a Madrid, attivo sin dal 1903. Per permettere una creazione rapida delle banconote, quindi, le sedi di ABC sono state sfruttate per stampare in serie i soldi destinati al prodotto originariamente pensato per Antena 3, con un processo di stampa che ricalcasse quello del giornale vero e proprio, su fogli di grande formato.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al perché i membri della banda de La casa di carta indossano le maschere da Dalì, la palla passa a voi: conoscevate il modo in cui stampano i soldi nella produzione de La casa di carta? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!