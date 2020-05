La casa di carta come non l'avete mai vista: Úrsula Corberó posta un video bizzarro

Úrsula Corberó è sempre piuttosto attiva sui social, specie su Instagram. La star de La casa di carta si mostra in tutto il suo splendore, dando sfoggio del suo fascino, ma non manca di pubblicare anche video interessanti. Ne è un esempio il trailer de La casa di carta 4 ricreato dal gruppo nigeriano Ikorodu Bois.

Per chi non lo sapesse, si tratta di comici (per l'esattezza tre fratelli e un loro cugino) che imitano video musicali da milioni di dollari e trailer di produzioni hollywoodiane con elementi home made. Stavolta è stato il turno della Parte 4 della celebre serie Netflix, che ripercorre tutte le sequenze mostrate nella clip originale.

C'è da dire che il video a opera di Ikorodu Bois è piuttosto fedele alla controparte distribuita dal colosso dello streaming, non è dunque un caso che il profilo ufficiale dei giovani nigeriani sia seguito da 600mila follower.

Non è la prima volta che la Tokyo de La casa di carta pubblica video sul proprio account Instagram: tempo fa, Úrsula Corberó ha invitato i fan a resistere al lockdown e ha affermato che l'emergenza coronavirus la si sta affrontando tutti insieme, uniti in questo momento difficile.

L'attrice è seguita anche per le sue foto da urlo, ovviamente: ecco gli scatti più sexy di Úrsula Corberó.