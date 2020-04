La Casa di Carta continuerà: il creatore conferma le stagioni 5 e 6 della serie Netflix

Come sappiamo, La Casa di Carta è la serie più vista al mondo e ha aiutato anche Netflix a superare Disney in valore di mercato, motivi - tra gli altri - che rendono lo show spagnolo creato da Alex Pina un must have all'interno della grande famiglia dei contenuti del colosso dello streaming, e infatti la serie continuerà.

Le conferme da parte di Netflix stanno tardando solo per motivi comunicativi e di tempo, essendo La Casa di Carta 4 uscita appena due settimane fa sulla piattaforma, ma il rinnovo per una quinta stagione (dato anche il finale della quarta parte) è praticamente certo e, anzi, ora confermato dallo stesso creatore dell'opera.



Parlando infatti con l'outlet spagnolo FormulaTV.com, che tra le altre cose ha chiesto delle possibilità di vedere uno spin-off dedicato al personaggio di Berlino, Alex Pina ha dichiarato: "Ne abbiamo parlato per un po' ma attualmente siamo occupati con lo sviluppo della mia nuova serie Netflix, Sky Rojo, e con i lavori de La Casa di Carta 5". Quindi sì, la quinta stagione è in dirittura d'arrivo, guardando alle precedenti uscite entro meno di un anno.



Ma c'è di più, perché secondo l'attendibili Bluper di El Espanol, La Casa di Carta verrà ufficialmente rinnovata non solo per una quinta stagione, ma anche per una sesta. E forse inseme comporranno la terza macro-parte del progetto.



Vi lasciamo alla recensione de La Casa di Carta 4.