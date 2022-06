La Casa di Carta Corea: il remake coreano da oggi disponibile su Netflix!

Nella giornata di oggi è stata distribuita su Netflix la prima stagione de La Casa di Carte Corea, remake coreano della celebre serie in lingua spagnola distribuita sempre su Netflix e diventata presto un fenomeno mondiale, capace di raggiungere un successo senza precedenti per una serie non in lingua inglese (sarebbe arrivata anche Squid Game).

Netflix ha annunciato La casa di carta: Corea nel mese di dicembre 2020. Nel cast, come si è potuto scoprire sin dalla prima clip di qualche mese fa, c'è anche la star di Squid Game, Park Hae-Soo. A gennaio è stato condiviso un video con Park protagonista. L'attore aveva svelato il progetto, ringraziando il team originale dello show e condividendo la sua euforia per la possibilità di far parte del remake: "È un onore per me partecipare ad una serie così meravigliosa e soprattutto rendere Berlino un personaggio straordinario. Sono sicuro che il resto del cast della versione coreana la pensi allo stesso modo".

Park aveva concluso: "Come attore e come fan della serie, voglio ringraziare il cast e la troupe di La casa di carta per la fantastica serie che hanno creato. Non vediamo l'ora di condividere con voi la versione coreana di La casa di carta nel 2022".

Oggi è stata distribuita quindi la prima parte di questa versione coreana della stessa storia: sono disponibili, infatti, in streaming i primi sei episodi dello show.

La Casa di Carta è stata un fenomeno globale, una serie che sin dal suo sbarco sulla piattaforma di Reed Hastings ha tenuto incollati milioni di spettatori in giro per il globo, affascinando con i piani al limite dell'impossibile del Professore ed esaltando con le azioni altrettanto esasperate della banda dei Dalì. I personaggi di Berlino e Tokyo sono entrati nella cultura pop all'istante, così come le divise rosse con le maschere.

Nel nostro speciale, potete leggere un primo commento a La Casa di Carta Corea.