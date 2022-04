La casa di carta: Corea, il nuovo trailer anticipa la data d'uscita della serie remake

La versione coreana della famosa serie di Netflix, La casa di carta, ha anticipato la data d'uscita sulla piattaforma streaming, come ufficializzato dal nuovo trailer diffuso online. I fan attendono con ansia di poter assistere alle nuove avventure della serie che si sposta in Asia per questa nuovo ciclo di episodi.

Netflix ha annunciato La casa di carta: Corea nel mese di dicembre 2020. Sarà presentata in anteprima il prossimo 24 giugno, come confermato da un nuovo teaser trailer piuttosto enigmatico.

Nel cast, come si è potuto scoprire sin dalla prima clip di qualche mese fa, ci sarà anche la star di Squid Game, Park Hae-Soo.



L'idea è quella di prendere la formula vincente della serie madre e di adattarla ad una nuova ambientazione.

La casa di carta è in produzione dal 2017 e sinora sono state lanciate cinque stagioni dello show.



A gennaio è stato condiviso un video con Park protagonista. L'attore ha svelato il progetto, ringraziando il team originale dello show e condividendo la sua euforia per la possibilità di far parte del remake:"È un onore per me partecipare ad una serie così meravigliosa e soprattutto rendere Berlino un personaggio straordinario. Sono sicuro che il resto del cast della versione coreana la pensi allo stesso modo".



Park prosegue:"Come attore e come fan della serie, voglio ringraziare il cast e la troupe di La casa di carta per la fantastica serie che hanno creato. Non vediamo l'ora di condividere con voi la versione coreana di La casa di carta nel 2022".

Se siete amanti dello show originale, riscoprite la recensione di La casa di carta 5.