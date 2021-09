La Casa di Carta, ecco cos'è successo nella prima parte della quinta stagione

La Casa di Carta ci ha abituati ad assistere ad un colpo di scena uno dietro l'altro: pur con i loro alti e bassi, le prime quattro stagioni dello show non ci avevano certo deluso in tal senso, creando inevitabilmente aspettative piuttosto alte per quanto riguarda la capacità della quinta stagione di sorprendere ancora i fan della serie.

Mentre il Professore si fa ritrarre in foto con Alex Del Piero, dunque, nel nostro nuovo video cerchiamo di riassumere tutto quanto accaduto nel corso di questi primi episodi dell'ultima stagione dello show Netflix con Alvaro Morte, Ursula Corbero e soci nei panni della banda di rapinatori più folle e amata del mondo.

Dai gravi infortuni alle dichiarazioni d'amore lanciate nei momenti più inopportuni, passando per le sparatorie e una morte inaspettata e "pesante": questo e tanto altro è quanto troverete in questi nuovi episodi de La Casa di Carta, sicuramente tutt'altro che avari di emozioni per i tanti fan che attendevano con ansia il ritorno del Professore e dei suoi incredibili partner in crime.

Cosa ne pensate? Avete già visto questa prima parte della quinta stagione dello show? In caso contrario, vi consigliamo di non aprire il video che troverete allegato all'articolo! I protagonisti della serie, comunque, guardano già al futuro: ecco cos'ha detto Ursula Corbero sulla possibilità di partecipare a uno spin-off su Tokyo.