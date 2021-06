La Casa di Carta, cosa non ha funzionato nella quarta stagione

La Casa di Carta è una delle serie più amate, discusse e chiacchierate di Netflix soprattutto ora che c'è una data di uscita per la quinta e ultima stagione (o parte) della serie spagnola. Nonostante tutto, lo spettacolo non è esente da difetti tanto che molti fan hanno accusato lo spettacolo di essere in costante declino.

Purtroppo è un'accusa innegabile, anche perché nell'ultima stagione ci sono stati numerosi momenti in cui alcune decisioni o azioni risultavano poco credibili. Sebbene La Casa di Carta sia un prodotto comunque di buon livello del servizio Netflix, i difetti ci sono e sono evidenti. Ecco cosa non ha funzionato nella quarta stagione.

La morte di Nairobi

Questo è stato il momento più shoccante dell'intera stagione, ma anche quello meno sensato. Non tanto perché Nairobi era uno dei personaggi più amati dal pubblico, bensì proprio perché la sua morte è avvenuta in un modo alquanto senza senso. Innanzitutto è decisamente inspiegabile l'eccessiva facilità con la quale Gandia, uno dei principali antagonisti del gruppo, raggiunge il suo nascondiglio senza che la banda possa in qualche modo metterlo in difficoltà una volta accortisi della sua fuga. Ma poi proprio Gandia (José Manuel Poga) non era a conoscenza di Manila (Belén Cuesta), elemento che il gruppo aveva infiltrato tra gli ostaggi, a cui Palermo (Rodrigo de la Serna) aveva da poco consegnato una pistola. Bastava affidarle il compito di colpire Gandia qualora fosse fuggito e mettere in sicurezza Nairobi una volta raggiunto l'atrio delle scale, dato che l'obiettivo principale era proprio lei.

I dialoghi

Ciò in cui La Casa di Carta è sempre stata forte sono proprio i dialoghi, col il clou avuto nella prima stagioni quando si osserva Il Professore spiegare esattamente tutti i piani alla banda come se fosse una scolaresca di alunni diligenti. Col passare degli episodi, però, e l'introduzioni di più o meno sensati sentimentalismi i dialoghi sono scesi di livello toccando punte di una banalità disarmanti. È strano ascoltare una metafora sulla Maserati nei confronti di Tokyo nel bel mezzo di un'azione concitata così come è altrettanto strano ascoltare frasi fin troppo leggere e umoristiche nel bel mezzo della morte di un personaggio amato. Insomma, si viene a perdere il senso di realismo della scena, per quanto possa essere realistica la storia di un gruppo di criminali che riescono a sciogliere i lingotti d'ora della Banca di Spagna senza che nessuno muova un dito.

Le forze dell'ordine

Ricollegandoci al punto precedente, le forze dell'ordine nella quarta stagione sono ancora più insignificanti rispetto alle prime due stagioni. Se infatti inizialmente potevano sembrare inefficaci poiché si trovavano a gestire per la prima volta un evento così importante, con alcune cadute di stile tipo l'invio della paella all'interno della Zecca di Stato, durante la rapina alla Banca di Spagna, nonostante l'intervento massiccio dell'Intelligence, sembrano giocare a guardia e ladri mentre, però, quest'ultimi stanno distruggendo un'intera riserva di oro del Paese. È alquanto assurdo pensare che dei criminali possano aver costruito un'intera fornace all'interno della Banca di Spagna con cui sciogliere i lingotti d'oro e che un intero esercito spagnolo non faccia nulla spaventandosi persino di alcune minacce verbali da parte dei criminali. Insomma, sospensione dell'incredulità ma fino a un certo punto.

Arturito e la gelosia di Denver

Arturito è indubbiamente uno dei personaggi più odiosi della televisione. Facciamo la sua conoscenza nelle prime parti dello spettacolo e ce lo ritroviamo senza alcun senso anche nelle altre due parti. Come se non bastasse, proprio nell'ultima parte scopriamo la sua tendenza a molestare le donne mentre queste non sono coscienti. Finora rappresentava il lato "comico" dello show, adesso ha davvero oltrepassato il limite e non si capisce perché sia presente. Forse per continuare a creare attrito tra Denver e Monica? Anche qui troviamo un altro problema. Denver, nella quarta parte, è regredito spaventosamente dimostrandosi estremamente infantile. In un periodo storico in cui ci si batte in modo estenuante contro la violenza sulle donne, non si possono osservare delle scene in cui la donna viene sottomessa alla prepotenza di un uomo per un amore fittizio e un'accesa gelosia.

Non ci resta che attendere la pubblicazione su Netflix della nuova stagione per scoprire quali novità verranno introdotte. Quali sono i nuovi personaggi vedremo in La casa di carta 5? Se anche voi siete dei fan, scoprite i migliori episodi de La casa di carta.