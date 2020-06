La Casa di Carta, tutto su Darko Perić: il grande Helsinki è innamorato di Cicciolina

Conosciuto dai fan de La Casa di Carta con lo pseudonimo di Helsinki, l'attore Darko Perić ha alle spalle un passato interessante fatto di tatuaggi, guerre e una passione per Cicciolina, la famosa attrice di film per adulti.

L'attore è nato a Kladovo, in Serbia, il 25 marzo 1977, ma ha dovuto lasciare il suo paese d’origine a causa delle guerre nei Balcani all'età di quattordici anni. Si trasferì in Romania, ma nel 2004 arrivò in Spagna per un festival, che raggiunse in autostop da Berlino.

Prima di ottenere i primi lavori nel mondo dello spettacolo ha fatto il tatuatore, ma scampoli di fama arrivarono già nel 2010 grazie alla parte nella serie spagnola “Crematorio”, uscita per Canal+. Da allora ha lavorato in diverse produzioni iberiche, tra piccolo e grande schermo. Uno degli highlights della sua carriera, eccezion fatta chiaramente per La Casa di Carta che gli conferì fama mondiale, arrivò nel 2015 grazie a “Perfect Day”, film diretto da Fernando León de Arano con un cast internazionale che includeva anche Benicio del Toro, Tim Robbins e Olga Kurylenko.

Nel 2016 il ritorno in tv per la serie spagnola “Mar de plástico” dove interpretava l'antagonista, il gangster ucraino Oslo, mentre nel 2017 come di certo saprete per lui e tutti i suoi colleghi de La Casa di Carta arrivò l'anno zero. Probabilmente però non sapete della sua passione per la musica e il basket, né tanto meno che in un'intervista a “El Pais” confessò che il suo primo sogno erotico fu stata Cicciolina (aka Ilona Staller). Nella stessa intervista rivelò che ricorda come il giorno più triste della sua vita quello della “morte di un grande amico”, mentre deve alla nascita del figlio, arrivato nel 2016, quello più felice.

Per altri approfondimenti ecco i migliori episodi de La Casa di Carta e i migliori personaggi de La Casa di Carta.