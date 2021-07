La Casa di Carta, un dettaglio sulle azioni della polizia: perché non è andata così?

I buchi di trama nella serie Netflix La Casa di Carta sono quasi un marchio di fabbrica dello show ed anche l’inefficienza della polizia ha destato parecchie perplessità nel pubblico durante le quattro stagioni della serie di successo.

Durante il primo colpo della banda alla Zecca Reale di Spagna, la Polizia Spagnola scopre un inaspettato legame familiare tra la squadra di rapinatori.



Guidata da Raquel (Itziar Ituño), che alla fine si innamora del Professore (Alvaro Morte) e si unisce alla sua banda come "Lisbona", l'indagine della polizia conferma che il Professore e Berlino (Pedro Alonso) sono in realtà fratelli.



Sebbene la coppia abbia padri diversi, alcuni spettatori erano confusi sul motivo per cui le indagini della polizia su Berlino non hanno portato alla scoperta del loro legame, sembra strano che non guardino la sua storia familiare e non vedano che il Professore è imparentato con lui.



Ma questo tuttavia è un piccolo dettaglio se pensiamo al fatto che, sempre nella prima stagione, un testimone presente alla rimessa di autovetture vede in faccia il Professore e fornisce un preciso identikit alla polizia. La mente della banda riesce a captare le frequenze radio e ad intimare all’uomo di ritrattare minacciandolo.



La polizia rilascia il testimone senza nemmeno tentare di recuperare l’identikit. Un po’ inverosimile che ciò accada dato che l’uomo era a conoscenza di informazioni importanti. Inoltre, quando alcuni ostaggi vengono liberati dai rapinatori, nessuno pensa di interrogarli per avere identikit precisi sulla banda in azione all’interno della Zecca.

Durante tutta la durata del colpo il Professore ha tenuto lunghe conversazioni con i membri della banda, la polizia avrebbe potuto intercettare le frequenze radio dei rapinatori e scoprire i loro piani, ma ciò non accade.

La soluzione ancora più semplice e scontata che la Polizia Spagnola poteva mettere in pratica consisteva solamente nel togliere la corrente all’intero edificio e bloccare così i macchinari con sui la banda stava stampando soldi.



L'incapacità e la negligenza della polizia in questa serie tv è forse un po' troppo eccessiva ma funzionale agli eventi e alla trama dopotutto.



