La casa di carta: disponibile su Netflix un documentario della serie spagnola

Come approfondire un fenomeno che ha diviso - e tuttora divide - gli spettatori di Netflix. La casa di carta è tornata di recente con il quarto ciclo di episodi e per chi fosse interessato a scoprire qualcosa in più dello show spagnolo, dal 3 aprile è disponibile sulla libreria della piattaforma streaming un documentario sulla serie.

La genesi de La casa di carta e com'è nata l'idea di un gruppo di rapinatori della Zecca di Stato, che ha scatenato uno zoccolo duro di fan in tutto il mondo, dove lo show viene distribuito con il titolo Money Heast.

Inizialmente la serie era stata programmata su Antena3, passando praticamente inosservata, prima che Netflix la pubblicasse nella sua libreria, contribuendo a renderla un fenomeno mondiale.

Una popolarità che ha reso famosi in tutto il mondo attori iberici come Alvaro Morte e Ursula Corbrero, e ha attirato l'attenzione di produttori esteri. La casa di carta è la prima serie spagnola a vincere un International Emmy Award come miglior serie drammatica del 2018.

Il documentario su La casa di carta fa parte di una strategia che prevede, in contemporanea, il lancio della quarta stagione dello show.

Per quanto riguarda le critiche recenti, secondo alcuni americani La casa di carta 4 avrebbe alcune scene di violenza gratuita.