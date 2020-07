La Casa di Carta, il divertente video dietro le quinte: Berlino contro Nairobi!

La notizia degli ultimi giorni è che sono iniziati i lavori per la quinta stagione di La Casa di Carta. In attesa dei nuovi episodi, i fan della serie Netflix spagnola diventata un cult possono distrarsi guardando i tanti video di backstage che spuntano qua e là sul web.

Uno dei più recenti è apparso un paio di giorni fa su Instagram, sul profilo lacasadepapelo (fan account turco), e mostra la banda in un parco, durante una pausa delle riprese. Il filmato, visibile anche in calce alla news, è in bianco e nero e inquadra Pedro Alonso, che in La Casa di Carta interpreta Berlino, intento a fare qualche esercizio di stretching. Dopo aver recuperato sorridendo il cappello, che era volato via con una folata di vento, l'attore si lancia addosso ad Alba Flores (Nairobi), provocando l'ilarità generale.

Nel filmato si riconoscono anche Álvaro Morte (il Professore) e Úrsula Corberó (Tokyo). L'atmosfera, rilassata e giocosa, spiega bene l'alchimia che si è creata all'interno del cast di La Casa di Carta, e che senza dubbio è uno dei motivi del successo della serie.

Intanto, come spesso succede, fioccano sul web le teorie dei fan sul futuro della serie: secondo alcuni il Professore e Alicia sarebbero fratelli, mentre circola da qualche giorno anche una teoria scioccante su Cincinnati.