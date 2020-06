La casa di carta: la divertentissima parodia dei Ditelo Voi a Made in Sud

La notorietà della serie tv spagnola "La Casa di Carta", creata da Alex Pina ed acquisita in esclusiva da Netflix, è arrivata anche sugli schermi della tv generalista italiana.

La prima puntata di Made in Sud, varietà comico di Rai 2, ha dato una sua divertente interpretazione dei ladri con la maschera di Dalì grazie alla performance dei Ditelo Voi, trio storico dello show tv.

Stefano de Martino appare sullo schermo gigante nelle vesti del Professore ( interpretato da Alvaro Morte) mentre spiega ai tre esperti delinquenti il piano per derubare la Zecca di Stato di Madrid.

Parte così lo sketch comico dei Ditelo Voi, durante l'organizzazione del piano messo in atto dal Deux Ex Machina del Professore. In uno spagnolo stentato Francesco de Fraia, alias Berlino, cerca di mettere in atto l'operazione chiedendo agli altri due i loro nomi in codice.

Tra lacune geografiche manifestate dai suoi compagni ed altri strafalcioni con riferimenti all'attuale situazione di emergenza sanitaria, il trio prende spunto dalla famosa serie tv La Casa di Carta per mettere in scena il loro ultimo show live.

Il gruppo comico napoletano lavora insieme dal 1995 ed è formato da Francesco De Fraia detto 'O Capucchione, Domenico Manfredi detto 'Mimmo' e Raffaele Ferrante detto 'Lello'.

E intanto ci si chiede quando arriveranno novità su La casa di carta 5 dopo il big fake delle immagini e i video della nuova stagione.