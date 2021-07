La Casa di Carta, c'è un buco di trama che riguarda il Professore?

La Casa di Carta è una delle serie Netflix più seguite. Lo show spagnolo, però, è anche uno dei più criticati. Molti, infatti, gli errori e le incongruenze rilevati nel corso delle 4 stagioni. La sensazione è che la banda guidata dal Professore potesse essere neutralizzata quasi subito, e il Professore stesso smascherato dopo pochi episodi.

I fan, nell'attesa della stagione 5 de La Casa di Carta, si divertono a cercare i buchi di trama nei vecchi episodi della serie, trovandone sempre di nuovi. Ed ecco che negli ultimi tempi uno relativo al Professore è emerso.

Infatti proprio nel corso della prima stagione un evento poco chiaro è saltato subito all'occhio degli spettatori più attenti. In uno dei momenti di maggior azione della serie, il Professore irrompe nel deposito per eliminare tutte le prove che ricondurrebbero a lui relative alla Seat. Tuttavia il custode russo del posto riesce a vederlo in volto in uno dei suoi primi tentativi di irruzione, e si rivolge alla polizia, facendo tracciare un accurato identikit.

E' in questo momento che il Professore, captata la frequenza della radio del quartier generale della Polizia, parla al custode in russo, minacciando di morte tutta la sua famiglia. Una trovata astuta, in quanto nessuno eccetto il custode può comprendere le sue parole. L'uomo, spaventato dalle minacce, elimina subito l'identikit, prima che Raquel possa vederlo e riconoscere in quell'immagine il volto dell'uomo che sta frequentando. Pericolo scampato.

Tutto sembra apparentemente al posto giusto, se non fosse per il fatto che il custode non è l'unico ad aver visto il volto del Professore. Infatti anche il ritrattista che ha disegnato l'identikit dovrebbe ormai aver ben chiaro il viso del ricercato. Inoltre sembrerebbe strano che non esista un altro salvataggio in remoto del file. Il ritrattista, tra l'altro, facendo parte del team anti-terrorismo di Raquel, non avrebbe dovuto avere problemi nel riconoscere in Salvador, compagno di Raquel apparso accanto a lei in contesti ufficiali, il volto del Professore.

Insomma, un errore molto grossolano quello degli sceneggiatori della serie, che però non sarebbe l'unico. La nostra redazione ha infatti individuato 5 errori nella trama de La Casa di Carta. E voi, ne riuscite a trovare altri?