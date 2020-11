La Casa di Carta, quanti episodi avrà l'ultima stagione? Proviamo a fare chiarezza

Visto che ci sarà ancora molto da attendere prima di poter vedere su Netflix la quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta 5, proviamo a scoprire insieme quante puntate potremo ancora goderci di questa amatissima serie spagnola.

Nei giorni scorsi il sito What’s On Netflix ha rivelato che la stagione 5 avrà 10 episodi. Quindi ben 2 in più delle stagioni precedenti che erano composte da 8 episodi. Insomma, i minuti extra dovrebbero servire a sviscerare le varie questioni che ci hanno accompagnato negli anni, senza lasciare nulla in sospeso.

Attraverso le varie immagini provenienti dal set sappiamo che la produzione sta procedendo a gonfie vele ma, in molti si domandano quando La Casa di Carta 5 verrà rilasciata. Ancora non siamo in possesso di una data certa ma, facendo dei confronti con le precedenti stagioni e prendendo in considerazioni anche le tempistiche necessarie per la realizzazione della serie, sembra plausibile pensare che bisognerà attendere almeno fino alla prossima estate.

Qualcuno ipotizza addirittura che a causa degli ingenti ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19, la serie non sarà pronta prima del 2022. In genere sono necessari almeno 10 giorni per completare un intero episodio e questo potrebbe far presupporre che non bisognerà attendere così tanto. Insomma, per scoprirlo non ci resta che attendere.

In attesa della quinta stagione, date uno sguardo al nostro approfondimento sui migliori personaggi de La Casa di Carta e fateci sapere nei commenti quale è il vostro preferito.