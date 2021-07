La Casa di Carta, quell'errore nel primo episodio che non tutti hanno notato

La Casa di Carta 5 è in arrivo e vi abbiamo raccontato tutto ciò che c'è da sapere prima di guardarla. Nell'attesa, però, i fan continuano a riguardare i vecchi episodi, in cui notano sempre cose nuove e vecchi errori mai visti. Oggi vi facciamo conoscere una piccola curiosità riguardante un particolare del primo episodio.

Come noi tutti ricordiamo, nella prima puntata, il Professore ha reclutato la banda che avrebbe dovuto compiere il colpo del secolo. Proprio in questo episodio lo vediamo in un'aula a presentare il suo piano: i criminali sono accomodati ai banchi, lui invece è alla lavagna.

La prima cosa da fare è dare il benvenuto ovviamente. Ed ecco, dunque, che in caratteri cubitali sulla lavagna vediamo la scritta "bienvenidos". Tutto normale, ci viene da pensare. Tuttavia pian piano notiamo che qualcosa non va. Infatti, tra un'inquadratura e l'altra, ci rendiamo conto che alla scritta "bienvenidos" piace cambiare. Eh sì, perché nella prima inquadratura, stretta sul Professore, vediamo subito che la E è grande quanto la N, e le due sono praticamente attaccate. In un'inquadratura seguente, però, che vede il Professore in figura intera, la scritta è diversa. Infatti adesso la N e la E sono staccate, e la E è decisamente più piccola di prima.

Più che un errore si tratta di una piccola curiosità. Infatti vediamo spesso, nelle serie e nei film, delle piccole differenze nella scenografia o, appunto, nelle scritte tra inquadrature diverse. Questo perché, come sappiamo, spesso queste vengono girate in momenti diversi della giornata, a volte anche in giorni diversi. Dunque se io nel primo ciak inquadro tutta l'azione in un totale del mio personaggio, in un altro ciak più stretto che andrò a girare successivamente, dovrò risistemare allo stesso modo del precedente ciak tutti gli oggetti di scena. E ovviamente anche le scritte.

Ma non c'è da preoccuparsi, perché si tratta di una piccola cosa a cui in pochi hanno fatto caso. Invece, a differenza di questo, gli spettatori hanno individuato subito 5 errori di trama nel corso de La Casa di Carta che era impossibile non notare!