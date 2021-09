La Casa di Carta, foto con il Professore per Alex Del Piero: 'Qual è il mio nome?'

La popolarità degli attori de La Casa di Carta è ormai indiscussa: che seguiate o no la serie, tutti voi saprete senz'altro chi siano Tokyo, il Professore, Arturito, Lisbona e così via. Non stupisce, dunque, che la fama dei criminali più amati del mondo abbia raggiunto anche una star del calcio come Alex Del Piero.

Nei giorni in cui la quinta stagione de La Casa di Carta impazza su Netflix, infatti, l'indimenticato capitano della Juve, nonché campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006, si è mostrato tramite i propri account social in una foto che lo ritrae in compagnia di Alvaro Morte, che i fan dello show iberico conoscono come il Professore.

"Quindi Professore... Qual è il mio nome in codice?" scrive la leggenda bianconera su Instagram: certo, visti i trascorsi sportivi del nostro supponiamo che il buon Sergio Marquina non esiterebbe troppo prima di affibbiargli il nome Torino... Certo, a meno di non voler puntare su qualcosa di più originale.

Quale soprannome scegliereste per un personaggio interpretato dal nostro Alex nello show Netflix? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito della popolarissima serie TV, intanto, scopriamo insieme qual è il significato delle tute rosse indossate dai protagonisti de La Casa di Carta.