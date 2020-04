La Casa di Carta diventa un gioco da tavolo, pronti per la rapina?

In questo difficile periodo di quarantena abbiamo tutti rispolverato i giochi da tavolo più improbabili ma gli appassionati de La Casa di Carta potranno contare su di una interessante novità.

Prima di lasciare la Spagna per La Casa di Carta 5, potremo infatti ritornare a rapinare la Zecca Reale di Spagna in un escape game basato proprio sulla serie Netflix. Il gioco, edito da MS Edizioni, prevede una serie di carte e su di una serie di indovinelli che dovranno essere risolti. Solo con la giusta dose di intelligenza il giocatore potrà riuscire a fuggire con il malloppo, come succede in molte esperienze legate al fenomeno delle escape room.

Un ruolo centrale sarà quello del Professore, che dovrà dare consigli agli altri giocatori e guidarli nella loro pericolosa missione. Il gioco prevede da 3 ad 8 partecipanti e il tempo previsto per giungere al termine è dai 60 ai 120 minuti. Il pacchetto ha un costo di 19,90€ e conterrà: 1 Libro della Missione, 15 carte Fase, 30 carte Indizio, 9 carte Personaggio, 1 Pianta della Zecca Reale di Spagna.

Il successo de La Casa di Carta porterà sicuramente Netflix a produrre una quinta stagione e il creatore Alex Pina ha parlato degli spin off che potrebbero arrivare in futuro.