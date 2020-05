La casa di carta: dove è stata girata e dov'è La Zecca di Stato a Madrid

La casa di carta è ambientata a Madrid e racconta di un ingegnoso colpo messo a segno da alcuni rapinatori alla Fabrica Nacional De La Moneda y Timbre, ovvero la Zecca di Stato spagnola. Molti si chiedono dunque dove sia stata girata la serie, e se davvero il team creativo e il cast abbiano avuto accesso alla struttura.

La risposta è no. Non avendo il permesso di girare sul posto, le riprese dello show sono state effettuate nel palazzo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. L'autentica Zecca di Stato si trova al 106 di Juan Jorge Street e, oltre alle banconote, è dove vengono stampati i documenti ufficiali di identificazione e i certificati elettronici. La parte interna della Zecca non può essere visitata, ecco per quale motivo i produttori non hanno potuto effettuare le riprese al suo interno.

L'edificio in cui si sono rinchiusi i rapinatori del Professore durante la Parte 1 e 2 della celebre serie si trova invece al numero 113 di via Serrano. I giardini davanti all'ingresso principale visti in molte scene delle prime due parti non si affacciano sulla strada, ma fanno parte del cortile che dà accesso all'edificio.

Per quanto riguarda il tetto sfruttato dalla banda nella prima stagione è quello della School of Aeronautical Engineers di Madrid, e molte sono le scene in esterna che ritraggono le bellezze cittadine. Le location cambiano nel finale della Parte 2 de La casa di carta, con il cast trasferitosi in parte in Thailandia, sfruttata per ricreare le Filippine.

La Parte 3 vede anche l'Italia protagonista: alcune sequenze della serie Netflix sono infatti state girate a Firenze. Per essere precisi, le riprese si sono tenute in piazza del Duomo e in piazzale Michelangelo.

In occasione della quarantena, l'interprete di Tokyo ha pubblicato un video in cui dice che siamo un po' tutti La Resistenza. Úrsula Corberó nvita i fan a resistere quindi, perché facendo delle rinunce adesso avremo un futuro migliore. Tokyo è una leader impulsiva e carismatica, senz'altro uno dei migliori personaggi de La casa di carta.