La Casa di Carta, la guerra è alle porte nelle prime foto ufficiali della stagione 5!

Sono finite da qualche giorno le riprese della quinta e ultima stagione di La Casa di Carta, e abbiamo visto l'addio di Úrsula Corberó alla serie. Netflix ha appena pubblicato le prime foto ufficiali dei nuovi episodi, che rivelano il caos sia all'interno che all'esterno della Banca di Spagna.

Le immagini sono visibili all'interno della nostra gallery e mostrano, tra le altre cose, il Professore (Alvaro Morte) colto alla sprovvista da Sierra e con una pistola puntata alla fronte, Lisbona, Tokyo, Palermo e altri elementi della banda, che si ritrova con le spalle al muro e sembra non avere una via di fuga.

La scorsa settimana, il trailer ufficiale di La Casa di Carta 5 ha rivelato anche la data di uscita dei nuovi episodi: saranno pubblicati da Netflix in due tranche, i primi 8 il 3 settembre 2021 e gli ultimi 10 il 3 dicembre.

La sinossi ufficiale della quinta stagione di La Casa di Carta recita: "La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra."