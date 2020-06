La Casa di Carta: immagini e video Stagione 5 in rete? Sono fake, vi spieghiamo perché

Negli ultimi giorni si è parlato molto della quinta stagione de La Casa di Carta, soprattutto a causa di alcuni video e immagini che sarebbero state registrate sul set. Analizziamole per scoprire la loro veridicità.

In particolare in molti si erano concentrati sul video di YouTube che potete vedere in calce alla notizia, caricato su una pagina intitolata "Ursula Tokyo", chiaro riferimento all'interprete spagnola. Il filmato risale a due mesi fa, ma è tornato alla ribalta dopo essere stato condiviso sulle pagine social degli appassionati, riuscendo a raggiungere la cifra di oltre 47 mila visualizzazioni. Dal titolo "La Casa di Carta 5 - Scene leakate (Stagione 5)", ci mostra i protagonisti dello show in scene che dovrebbero far parte delle prossime puntate inedite. In realtà il contenuto del video è stato preso dall'account TikTok di Najwa Nimri, attrice interprete di Alicia Sierra, che ha condiviso sulla celebre piattaforma social alcuni filmati registrati durante le riprese della terza e quarta stagione. Inoltre l'emergenza Coronavirus ha sospeso i lavori di tutte le produzioni televisive, rendendo impossibile per il cast ritrovarsi per poter filmare gli episodi inediti.

Infine come vi avevamo già segnalato, l'autore della serie Alex Pina ha rivelato che la quinta stagione de La Casa di Carta non è ancora stata confermata, difficilmente quindi un'attrice dello show avrebbe condiviso dei retroscena di una serie non ancora ufficiale.