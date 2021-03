La Casa di Carta, l'interprete di Alicia aggredisce un giornalista: le immagini

In attesa di novità sulla quinta stagione di La Casa di Carta, di cui sono già iniziate le riprese, una delle attrici dello show ha trovato il modo di far parlare di sé, anche se non certo in termini lusinghieri. Stiamo parlando di Najwa Nimri, che nella serie interpreta l'ispettrice Alicia Sierra, protagonista di un video divenuto virale.

Le immagini, che si possono vedere anche all'interno della notizia, risalgono a qualche giorno fa, quando l'attrice, di ritorno dalla serata dei premi Goya, è stata fermata alla stazione di Madrid da alcuni giornalisti che volevano farle delle domande.

"Siete seri? Fate sul serio?" ripete più volte Najwa Nimri alla richiesta di un suo parere sulla cerimonia, per poi rifiutarsi di rispondere e fingere di dare un calcio alla troupe. Poco dopo, l'attrice spagnola si allontana, per poi tornare sui suoi passi e dare una manata alla telecamera di un operatore.

Il nervosismo dell'attrice di La Casa di Carta era dovuto anche alle polemiche innescate a causa della sua apparizione, durante i Goya, con una mascherina di tulle, inadatta alle misure sanitarie anti-Covid e sostanzialmente inutile.

Successivamente, sui suoi canali social Najwa Nimri si è scusata del suo comportamento, che ha definito "deplorevole", ammettendo di non essere certo soddisfatta di essere in tendenza su Twitter per quel video.

Per altri approfondimenti su La Casa di Carta, intanto, rimandiamo alle domande a cui la stagione 5 dovrà rispondere.