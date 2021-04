La Casa di Carta: l'interprete di Rio si mette letteralmente a nudo sui social

Ursula Corbero ci ha abituato a bollenti scatti senza veli e sembra che il suo collega de La Casa di Carta Miguel Herrán abbia deciso di seguire le sue orme sui social network. L'interprete di Rio infatti, che fin qui è sempre stato molto riservato, ha postato delle foto a dir poco provocanti su Instagram.

L'attore ha infatti rivelato di essere alle prese con degli allenamenti estenuanti, che hanno modificato totalmente il suo corpo. Sembra infatti che il regista de La Casa di Carta abbia richiesto espressamente all'interprete di Rio di perdere ben 12 kg per i nuovi episodi della serie Netflix e di mostrare un fisico molto più scolpito rispetto al passato.

Miguel Herrán ha voluto così mostrare i risultati raggiunti, ringraziando tutti quelli che lo hanno aiutato in questo processo di cambiamento, permettendogli di acquistare una maggiore sicurezza: "Oggi voglio ringraziare il mio allenatore e amico @josemaazcona per i risultati di questo anno scorso. Da quando siamo usciti da quel grande isolamento sono migliorato molto con le sue tabelle di allenamento e nutrizionali. Vorrei anche menzionare @nutrisade che è stato uno dei miei mentori e un pilastro fondamentale sin dal primo giorno in cui ho messo piede in palestra ... dando sempre la priorità alla salute rispetto ai risultati estetici".

Di recente Herrán è dovuto anche restare in isolamento per via di un contatto con un positivo al Covid-19. Fortunatamente l'attore non è stato contagiato ed è potuto così tornare a lavoro sul set della stagione finale de La Casa di Carta.