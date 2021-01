La Casa di Carta, l'interprete di Rio sotto shock per il contatto con un positivo al Covid

Anche se ne La Casa di Carta il beneamato Rio è un membro coraggioso della banda, tanto da essere persino catturato e resistere alle torture delle forze dell'ordine, l'interprete del personaggio, Miguel Herran, ha mostrato il suo lato più umano e fragile via social ai suoi fan, che ora sono persino preoccupati per lui.

Ma cos'è successo di preciso? Ebbene, l'interprete ha condiviso via social delle foto in cui si ritrae in lacrime, con gli occhi gonfi e lo sguardo distrutto. Scrive in didascalia: "Sono bastati appena sei o sette giorni per distruggermi. Non riesco a parlare né a mangiare". Questo è accaduto a causa della sua costrizione in quarantena dopo che un suo amico o conoscente è risultato positivo al Coronavirus, spingendo anche l'attore alle misure cautelative casalinghe.



Pochi giorni fa, invece, condivideva un'immagine sempre via social dove si ritraeva con la mascherina e scriveva: "Dieci giorni in casa... a volte penso che la vita reale sia una tragedia, una farsa, e che tutto quello che giriamo sia invece la realtà. In questo periodo siamo costretti a vivere come dentro a una romanzo fantascientifico. Condivido poco sui social perché preferisco vivere, ma voglio approfittare di questo occasione extra-ordinaria per dirvi che spero vivamente che tutto possa presto migliorare, per tutti".



Vi lasciamo alla nostra recensione de La Casa di Carta 4.