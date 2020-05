La Casa di Carta: Tutto quello che dovete sapere sull'interprete di Lisbona Itziar Iturno

Continuano le notizie sulle serie di punta di Netflix: dopo aver elencato alcune curiosità su La Casa di Carta, questa volta parliamo dell'attrice interprete di Lisbona, uno dei personaggi più importanti nello show.

Si chiama Itziar Ituno ed è il volto dell'ispettrice Raquel Murillo, che nel corso delle puntate è rimasta affascinata dalla figura del Professore, decidendo di entrare a far parte della sua banda, assumendo il nome in codice Lisbona. È sempre stata appassionata di recirtazione, e dopo numerose comparsate in ruoli minori in film e serie spagnole, ha raggiunto il successo grazie a La Casa di Carta.

L'attrice è nativa dei Paesi Baschi e in particolare della città di Basauri, per questo ha sempre sentito vicina la causa dell'indipendenza del suo paese, ricevendo per questo numerose critiche da una parte della popolazione spagnola. Nonostante questo, l'impegno politico è sempre presente nella vita di Itziar Ituno, in particolare l'ambientalismo, impegno che la ha portata anche a simpatizzare per un movimento attivo in Italia, ci riferiamo a quello No Tav, per il quale ha registrato un video di supporto. Inoltre è vicina alla situazione della foresta Amazzonia, anche grazie al marito Roberto Awanari, musicista di origine peruviana.

Nelle scorse settimane si era tornati a parlare di lei dopo il suo annuncio di essere risultata positiva al Coronavirus, inoltre l'attrice de La Casa di Carta ha accusato il governo spagnolo, incolpandolo di aver agito troppo tardi per cercare di fermare l'epidemia.