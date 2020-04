La Casa di Carta: Itziar Ituno ha sconfitto il Coronavirus

La notizia che vedeva Itziar Ituño positiva al Coronavirus ha fatto preoccupare non poco i fan, ma per fortuna la situazione sembrerebbe essersi risolta per la Lisbona de La Casa di Carta.

Ad annunciarlo è stata lei stessa durante un'intervista radiofonica per Radio Ciudad, avvenuta un mese dopo il tampone positivo. L'attrice ha dichiarato di aver contratto una forma lieve, ma che l'ha costretta a vivere una situazione davvero spiacevole, anche perché il virus ha colpito anche il suo compagno: "Ho passato un brutto periodo e il mio compagno ha trascorso 8 giorni in ospedale. Non è solo un’influenza, dà sintomi molto rari, ti fa sentire cose strane".

Ha poi descritto come la malattia si fosse presentata con una semplice tosse. Successivamente si è poi accorta di avere la febbre e di aver perso da un giorno all'altro l'utilizzo dell'olfatto e del gusto, sintomi ampiamente riscontrati in chi è affetto da Coronavirus.

"A livello personale mi ha cambiata molto. Questo virus ti costringe a rallentare, ad ascoltare molto il tuo corpo, ad osservarti, cercare di capire cosa mangiare. Mentre sono stata malata ho cercato di cambiare me stessa".

Un pensiero è andato anche ai suoi conoscenti, molti dei quali hanno perso i propri cari e non hanno potuto dare loro la giusta sepoltura. La speranza dell'attrice è che questa situazione ci porti a riconsiderare le nostre priorità e potenziare il sistema sanitario. Ituno non ha poi risparmiato un'aspra critica al governo spagnolo per come sta gestendo l'emergenza.