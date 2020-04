La Casa di Carta: Jaime Lorente ha un problema con la vicina

Si torna a parlare della serie record La Casa di Carta: questa volta però non parliamo della Banda del Professore, ma di Jaime Lorente, attore interprete di Denver che sta avendo qualche problema di vicinato.

In calce alla notizia potete trovare un tweet che riporta un messaggio apparso sulle storie di Instagram della stella de La Casa di Carta, in cui si lamenta del comportamento di una sua vicina, che approfittando della quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus, ha iniziato a fotografarlo mentre lui è dentro casa, vendendo poi gli scatti ai giornali scandalistici. Ecco il commento di Jaime Lorente: "Questa è la cortesia che nasce in tempi difficili. Qui vive una vicina generosa che mi scatta delle foto mentre sono dentro casa per mandarle alle riviste scandalistiche. Oggi inizia il mio reportage, 21 giorni con una figlia di ****".

Sembra quindi che la quarantena stia portando ad una convivenza difficile per Jamie Lorente e la sua vicina, l'attore comunque spera di fermare questa invasione della sua privacy, in particolare in questo periodo in cui è costretto a rimanere a casa.

Nel frattempo una nuova stagione della serie di Netflix sembra ormai certa, le prime indiscrezioni sul futuro dello show portano a pensare che La Casa di Carta 5 sarà ambientata fuori dalla Spagna.