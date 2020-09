La Casa di Carta: Jaime Lorente rivela di essere in terapia, ecco cosa gli è successo

Come sapete, sono già iniziati i lavori sulla quinta stagione de La Casa di Carta, nel frattempo l'attore interprete di Denver ha voluto parlare della sua esperienza dopo il successo della serie, in una intervista a El Pais.

Jaime Lorente è attualmente impegnato a promuovere l'ultima serie TV in cui è protagonista prodotta da Amazon Prime Video: si tratta di un'opera che racconterà la storia di El Cid. Tra le domande a cui ha risposto ai giornalisti, troviamo anche quelle relative alla sua fama, che ha portato diverse conseguenze negative: "Ho colleghi che sono molto felici della loro popolarità, ma non io. Con il successo de La Casa di Carta la mia vita è cambiata completamente in un attimo, è diventata un caos. Nessuno ti insegna mai come gestire queste cose".

In particolare l'attore rivela di aver iniziato a lavorare con un terapista, che lo ha aiutato a capire quando rifiutare le richieste dei suoi fan: "Alla fine si tratta di rispettare se stessi. Ho sofferto molto, perché prima non ero capace di dire di no alla gente che mi chiedeva una foto in mezzo alla strada o al ristorante. Ma ho dovuto imparare a farlo, perché stavo molto male. Quando dicevo di si ad una foto ero di cattivo umore per almeno mezz'ora. Ho capito che mi trovo nel salotto di molte persone, a volte mi guardano nella camera da letto, ma se non mi creo questa bolla privata non potrò sopravvivere".

Mentre aspettiamo altre notizie ufficiali sulla quinta stagione, vi segnaliamo questo elenco con le puntate migliori de La Casa di Carta.