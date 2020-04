La Casa di Carta: Luka Peros è il doppiatore italiano di Marsiglia

Continuano le curiosità sul cast dello show: dopo aver letto dei guai di un attore de La Casa di Carta con la vicina, questa volta parliamo di Luka Peros, conosciuto dai fan della serie prodotta da Netflix come Marsiglia, uno dei personaggi più amati dell'opera.

Parlando ai microfoni di "Sensacine" l'attore croato ha rivelato di essere lui il doppiatore del suo personaggio nella versione spagnola, italiana, francese, inglese, portoghese e tedesca. Fin da bambino infatti ha dovuto viaggiare spesso, a causa degli impegni lavorativi del padre, diventando così un poliglotta capace di esprimersi in sei lingue diverse. Comunque Luka Peros ha ammesso di non essere ancora riuscito a sentire il risultato finale del suo doppiaggio, infatti la traccia audio grezza, registrata nello studio, riceve numerose modifiche e aggiustamenti prima di venire completata, per questo è curioso di sentire come parla Marsiglia nelle diverse lingue. Anche il suo personaggio è un poliglotta, come viene detto in diverse occasioni nel corso delle puntate della quarta stagione de La Casa di Carta.

Se siete grandi appassionati dello show nato dalla mente di Álex Pina, allora sarete contenti di sapere che l'autore sta pensando a degli spin-off de La Casa di Carta, incentrati sui diversi personaggi conosciuti nelle puntate della serie.