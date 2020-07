La casa di carta, Álvaro Morte annuncia: ripartono le riprese a Madrid

Attraverso il suo account ufficiale Instagram, Álvaro Morte ha annunciato ai fan la ripresa dei lavori della quinta stagione de La casa di carta. "Sono tornato. Il Professore è tornato" ha scritto Morte nella didascalia dell'immagine che mostra lo schermo di un'inquadratura sul set dello show Netflix, collocato a Madrid.

Qualche giorno fa un video aveva anticipato l'imminente ritorno sul set del cast e della troupe dello show, dopo il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus, che ha colpito la serie, in particolare Itziar Ituño, interprete di Lisbona e dell'ispettrice Murillo.

La trama della quinta stagione ripartirà dal momento in cui abbiamo concluso la quarta, con Lisbona che rientra nel gruppo e nella Banca di Spagna, con il Professore scovato dall'ispettrice Sierra.

Álvaro Morte nei mesi scorsi aveva parlato in questi termini del Professore:"So che questo commento mi renderà molto impopolare. Ma il Professore era un ragazzo molto strano, un ragazzo molto solo. Quello che è successo con la banda e la ricerca dell'amore è stato un breve capitolo della sua vita. Se parliamo della fine del personaggio, penso che ad un certo punto mi piacerebbe vederlo tornare a quella solitudine, quella vita solitaria a cui è più abituato e in cui sembra più a suo agio".

La casa di carta, serie tv ideata da Álex Pina, è diventata un successo clamoroso sin dalla messa in onda su Netflix della prima stagione, catturando le attenzioni degli spettatori di tutto il mondo.

Su Everyeye trovate la recensione della terza parte della serie Netflix e un approfondimento sui migliori personaggi de La casa di carta.