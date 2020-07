La casa di carta: Maria Pedraza mette in mostra su Instagram il suo fisico statuario

L'interprete di Alison Parker de La casa di carta, ovvero Maria Pedraza, si sta godendo un po' di meritato riposo in riva al mare e non ha perso l'occasione di mostrare al mondo dei social tutta la sua statuaria bellezza, condividendo su Instagram varie foto in bikini.

La giovane attrice che nella serie Netflix interpretava la figlia dell'ambasciatore inglese in Spagna, preso in ostaggio nella zecca di stato dai noti rapinatori vestiti di rosso, si è mostrata sola in riva al mare.

In una prima foto appare un po' imbronciata, illuminata da sole, con un costume intero color pesca che lascia comunque intravedere le sue forme giunoniche. Nella seconda foto in bianco e nero invece saltella sorridente nell'acqua salata con un mozzafiato bikini scuro.

Maria Pedraza ha solo 24 anni, ma già ne ha fatta di strada nel mondo delle serie TV. L'attrice classe '96 ha infatti partecipato anche ad Elite, un'altra serie spagnola di grande successo. Qui ha condiviso nuovamente il set con Jaime Llorente, il Denver de La casa di carta con cui ha intrapreso anche una tenera relazione sentimentale che li ha portati anche a trascorrere insieme il complesso periodo della quarantena.

