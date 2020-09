La Casa di Carta, Marìa Pedraza più sexy che mai: ecco come ha presentato il nuovo film

Gli scatti estivi di Maria Pedraza avevano già conquistato i fan delle prime stagioni de La Casa di Carta, e ora l'interprete di Alison Parker è tornata a colpire con un servizio fotografico di alto livello.

L'attrice ha deciso di indossare lo splendido abito nero durante la prima del suo nuovo film, El Verano Que Vivimos, e non ha rinunciato a sfoggiarlo anche negli scatti che trovate più in basso. La vediamo scendere una scalinata esibendo un body e una gonna a velo, oltre al trucco scuro che le esalta il volto. Niente di meglio per presentare il dramma romantico diretto da Carlos Sedes in uscita il 6 novembre in Spagna.

Una produzione che catturerà sicuramente l'interesse dei fan di Pedraza. Oltre ad aver interpretato la figlia dell'ambasciatore inglese, tenuto in ostaggio dai noti criminali de La Casa di Carta, l'attrice ventiquattrenne si è guadagnata una certa fama anche grazie al suo ruolo in Elite. La carriera le ha assicurato soddisfazioni anche in ambito sentimentale, visto che ha potuto condividere il set con Jamie Lorente, interprete di Denver nella produzione Netflix e suo attuale fidanzato.

Nonostante la sua vita sentimentale proceda a gonfie vele, Jaime Lorente è andato in terapia a causa del successo ottenuto dopo aver partecipato alla serie spagnola.