La Casa di Carta: Nairobi tornerà nella quinta stagione? Ne parla Alba Flores

Una serie tv come La Casa di Carta ci ha abituato a colpi di scena e grandi sorprese, e forse l'attrice che ha interpretato Nairobi ha anticipato qualcosa di grande riguardo al futuro del suo personaggio.

Il cast ha voluto salutare la determinata criminale nel commovente video di Netflix, visto che alla fine anche Nairobi è stata assassinata nel finale per mano di Gandia. Non tutto è perduto però, perché nella magia del cinema e delle serie tv c'è sempre spazio per dei ritorni nostalgici , come già avvenuto per Oslo, Mosca e Berlino.

In un'intervista per fotogramas.es l'attrice ha avuto modo di parlare di quel terribile finale e ha ammesso che se Nairobi dovesse tornare "non sarei così sorpresa. La Casa di Carta lo ha già fatto con diversi personaggi, come Oslo. Non ha parlato eppure è apparso di nuovo nell'ultima stagione. Quindi non sarebbe strano".

Visto che La Casa di Carta 5 non è ancora confermata, non sappiamo se effettivamente l'attrice sia già stata contattata per riprendere il ruolo, ma non è da escludere un suo ritorno attraverso flashback o come presenza immaginaria, come ricordo evocato dagli altri personaggi. Cosa ne pensate? Vorreste veder tornare Flores in questi termini? Oppure gli autori dovrebbero concentrarsi su altro?

Una cosa è sicura secondo l'interprete di Oslo: la serie Netflix dovrebbe concludersi in fretta per evitare di dilungarsi troppo.