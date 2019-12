La casa di carta: Netflix annuncia la data di uscita della quarta stagione

È tempo di annunci al CCXP che si sta tenendo in questi giorni in Brasile: a sorpresa, Netflix ha annunciato la data di uscita del ritorno de La casa di carta davanti a una platea di 3.500 fan.

La quarta parte dello show sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 3 aprile 2020. La data è stata svelata dai protagonisti Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Stoccolma), Pedro Alonso (Berlino), Darko Peric (Helsinki) e Rodrigo de la Serna (Palermo), che hanno mostrato anche delle immagini inedite durante un incontro dedicato alla serie.

Poche settimane fa, lo ricordiamo, La casa di carta è stata rinnovata da Netflix anche per una quinta parte che molto probabilmente arriverà nel 2021. Il produttore Jesùs Colmenar ha inoltre rivelato che Netflix ha preso in considerazione anche la possibilità di realizzare uno spin-off, di cui però al momento non sappiamo nulla.

Ideata da Álex Pina, la serie sta spopolando in tutta Europa (Italia compresa) fin dalla sua uscita: la terza stagione, infatti, ha raccolto oltre 34 milioni di visualizzazioni nella prima settimana di programmazione su Netflix. Per altri approfondimenti potete leggere la nostra recensione de La casa di carta 3.

Quanto attendete il ritorno dello show? Fatecelo sapere nei commenti.