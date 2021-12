La Casa di Carta, Netflix annuncia lo spin-off su Berlino: ecco le parole di Pedro Alonso

Manca pochissimo all'arrivo del gran finale de La Casa di Carta 5 e in attesa di scoprire cosa accadrà alla banda di ladri spagnola più amata di sempre, Netflix ha annunciato un po' a sorpresa l'arrivo di uno spin-off dedicato ad uno dei personaggi più apprezzati dello show, cioè Berlino.

Da tempo sul web circolano voci in merito a possibili spin-off de La Casa di Carta ed ora finalmente ne abbiamo la conferma! Il protagonista di questa nuova serie che farà il suo debutto nel 2023 sarà naturalmente Pedro Alonso che sembra essere davvero entusiasta di poter finalmente tornare a lavoro nei panni di questo uomo di mezza età "crudele, eroico, e divertente allo stesso tempo".

L'attore a tal proposito ha infatti detto: "Siamo alla fine di un ciclo e ne ha ora inizio un altro. Berlino è un personaggio che ha dato molto e continuare a interpretarlo è un peso e una responsabilità ma spero che gli autori continuino a rischiare con lui. L'emozione quando succedono queste cose non può che essere una cosa positiva, ti fa tremare e sentire vivo come quando sei sul bordo di un precipizio".

Naturalmente i fan de La Casa di Carta non possono fare altro che essere estremamente felici per questo annuncio dello spin-off dedicato a Berlino. In molti in brevissimo tempo hanno intasato i principali canali social per esprimere il proprio entusiasmo. E voi, siete felici di questa notizia?