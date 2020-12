La Casa di Carta: Netflix annuncia la versione coreana della celebre serie

Il successo ottenuto da La Casa di Carta ha portato il mondo intero a conoscere i personaggi nati da un'idea di Alex Pina, inoltre il colosso dello streaming ha appena annunciato di aver iniziato a produrre una versione in lingua coreana.

Netflix ha infatti fatto sapere che la sua divisione in Corea del Sud è attualmente impegnata a produrre la prima stagione della serie che ci racconta la storia de Il Professore e del suo gruppo, impegnati in una rapina alla zecca spagnola. Ad occuparsi della regia troveremo Kim Hong-sun, famoso per il suo lavoro in opere quali "The Guest", "Voice" e "Black", mentre la sceneggiatura sarà curata da Ryu Yong-jae, nel cui curriculum sono presenti "My Holo Love" e "Psychopath Diary". Per ora non è stato ancora annunciato il cast che interpreterà il ruolo de Il Professore, Tokyo, Rio, Berlino e gli altri, mentre sappiamo che la prima stagione sarà composta da 12 episodi.

Inoltre è stato fatto sapere che le vicende saranno trasposte in Corea, siamo sicuri che anche i fan che hanno già visto le stagioni dello show di Alex Pina saranno interessati a questa nuova versione. Se cercate altre informazioni sulla serie, ecco la nostra notizia dedicata al finale de La Casa di Carta.