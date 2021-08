La Casa di Carta, Netflix ci ricorda che manca un mese al debutto con uno scatto inedito

Il profilo Instagram di Netflix ci ha regalato una nuova immagine dietro le quinte della quinta ed ultima stagione de La Casa di Carta, scatenando nuovamente l'entusiasmo dei fan già alle stelle dopo il rilascio del trailer avvenuto ieri.

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'uscita della quinta stagione, il che significa che la banda di rapinatori preferita di tutti è quasi pronta per tornare in azione. L’immagine, che potete vedere in calce alla notizia, ritrae Alicia Sierra (Najwa Nimri), Rio (Miguel Herrán ) e Marsiglia (Luka Peros) e nella descrizione Netflix ci ricorda che manca esattamente un mese all’uscita della prima parte della stagione.



Infatti i lotti di episodi saranno divisi in due parti: la prima debutterà il 3 settembre 2021 e la seconda parte è prevista per il 3 dicembre 2021.

Dopo la rivelazione delle date di uscita ufficiali della quinta stagione Netflix ha rilasciato una sinossi ufficiale:

"La banda è stata rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il loro momento più buio è alle porte dopo aver perso uno di loro. Il Professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta , non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che nient'altro possa andare storto, entra in scena un nemico molto più potente di quelli che hanno affrontato: l'esercito. La fine della più grande rapina della storia si avvicina e ciò che è iniziato come una rapina si trasformerà in una guerra".



Nel cast torneranno Alvaro Morte (Il Professore) Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Jaime Lorente Lopez (Denver), Miguel Herrán (Rio), Alba Flores (Nairobi), Darko Peric (Helsinki), Itziar Ituño (Raquel), Esther Acebo (Monica), Luka Peros (Marsella) e Rodrigo de la Serna (Palermo).



Scoprite quali sono le cose da sapere prima di guardare il finale de La Casa di Carta e 5 errori di trama ne La Casa di Carta che potreste non aver notato.



Quanto siete curiosi di vedere come finirà La Casa di Carta? Fatecelo sapere nei commenti!