La Casa di Carta, la nuova foto di Ursula Corbero svela spoiler dalla quinta stagione?

La Casa di Carta 5 è sempre più vicina e i fan della serie monitorano con attenzione i social delle star di Netflix alla ricerca di possibili indizi sull'atteso finale della storia.

In rete si rincorrono diverse diverse teorie sulla quinta ed ultima parte della serie, e una di queste riguarda Alicia Sierra e il suo ruolo chiave. Non è ancora chiaro infatti se si schiererà al fianco dei protagonisti oppure contro di loro, ma da alcune immagini dal set spuntate sui social possiamo provare a ricavare qualche possibile anticipazione.

Come vedete in calce Alvaro Morte, che nella serie Netflix interpreta il Professore, ha postato un'immagine dal camerino nel quale si notano i vestiti del personaggio in pessime condizioni, comprese quelle che sembrerebbero macchie di sangue sulla giacca. Che siano le ferite lasciate dallo sparo di Alicia?

Inoltre, un importante indizio potrebbe arrivare anche dalle foto di Miguel Angel Silvestre e Ursula Corbero (Tokyo). Nelle immagini pubblicate su Instagram da Magazine Virtual, infatti, la ladra sfoggia ancora il suo vecchio taglio di capelli, il che farebbe supporre che il personaggio di Miguel (una new entry) potrebbe appartenere al suo passato. Che si tratti dell’ex fidanzato morto durante la rapina? Al momento è noto soltanto che l’uomo ha avere 14 anni più della protagonista lei e che è rimasto ucciso durante la sparatoria scatenata durante il colpo.

Per saperne di più non ci resta quindi che attendere aggiornamenti. Per altri approfondimenti ecco una nuova foto a sfondo erotico di Ursula Corbero.