La Casa di Carta, in origine Nairobi non esisteva: ecco com'è nato il personaggio

L'attesa dei fan cresce a dismisura per La casa di carta 5, che andrà a concludere le vicende della banda di criminali guidata dal carismatico Professore. Abbiamo visto insieme quali saranno le domande a cui la quinta stagione de La casa di Carta dovrà rispondere, ma oggi vogliamo parlarvi di una curiosità incredibile riguardo allo show.

In molti hanno amato la serie anche grazie agli splendidi personaggi che abbiamo conosciuto nel corso delle varie parti del prodotto originale Netflix Spagna, e sicuramente una delle figure più amate è quella di Nairobi. Sapevate che però il suo personaggio non doveva esistere? Sembra incredibile, ma è così.

La genesi di Nairobi

Alba Flores, attrice interprete del personaggio di Nairobi, in un video su Twitter (che trovate in calce alla notizia) ha raccontato di come lei non sarebbe dovuta essere presente all'interno della serie. Álex Pina, lo showrunner de LCDP, non aveva previsto la sua esistenza. Tuttavia, conosceva Alba, e durante una conversazione tra i due, l'autore rivelò alla donna come sentisse la mancanza di una presenza femminile d'impatto all'interno della serie, che in quel momento si trovava solamente in fase di scrittura. Inoltre, lo stesso Pina aveva espresso il desiderio che a interpretare quella figura femminile ci fosse proprio la Flores, e da quel momento l'ideatore del prodotto ha preparato la genesi di una delle rapinatrici più convincenti e sfaccettate che abbiamo visto all'interno dello show.

Nairobi, quindi, è stata una delle aggiunte dell'ultimo momento, e di certo non possiamo immaginare La casa de papel senza uno dei suoi personaggi più iconici e fantastici.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a chi potrebbe morire nella quinta e ultima parte de La casa di carta, la palla passa a voi: conoscevate questo aneddoto riguardo a Nairobi de La casa di carta? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!