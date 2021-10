La casa di carta, partecipate alla vostra rapina internazionale: il tour parte da Miami

Siete pronti ad indossare la maschera e partecipare alla vostra prima rapina internazionale? Il 29 settembre è partita la Money Heist Experience, iniziativa che consente ai fan di immergersi nell'universo della serie La casa di carta, pianificando una rapina, eludendo la sicurezza e decifrando i codici per una fuga di successo.

Il tour è iniziato a Miami presso lo storico Alfred L. duPont Building e proseguirà con tappe in città come Londra, Città del Messico, Parigi e New York. Su Everyeye trovate la recensione di La casa di carta 5 Parte 1.



"La casa di carta è uno degli show più popolari al mondo e Miami è una destinazione internazionale per il turismo, l'arte, l'intrattenimento, quindi è giusto che Netflix porti questa esperienza immersiva nel cuore di Downtown Miami per il suo debutto negli Stati Uniti. Il pubblico allevierà la leggendaria storia del duPont Building come banca, offrendo un'esperienza unica a Miami che spingerà gli ospiti in un'avventura epica e porterà maggiore attività nel distretto di Flagler Street a Miami" ha dichiarato Gary Resller, proprietario dell'Alfred L. duPont Building.

Una volta all'interno dell'edificio, composta da 17 piani, che presenta una sontuosa sala da ballo, pareti di marmo e cancelli in ferro decorati, i visitatori saranno reclutati nella famigerata banda di Lisbona, interpretata da Itziar Ituno nella serie.

La loro missione sarà caratterizzata da una trama nuova di zecca ispirata alla serie, che li vedrà seguire l'audace piano del Professore per infiltrarsi nell'edificio. Dopo la rapina i visitatori potranno rilassarsi in un bar a tema con aperitivi, merchandising e cocktail personalizzati.



Se non siete fra quelli che possono partecipare al tour, ecco le 5 migliori citazioni di Tokyo ne La casa di carta.