La Casa di Carta, perché i membri della banda indossano maschere di Dalì?

La Casa di Carta è la serie tv del colosso Netflix non in lingua inglese più vista al mondo. Un fenomeno senza precedenti per il panorama televisivo spagnolo. Azione, adrenalina ed emozioni sono le caratteristiche peculiari dello show, ma c'è anche un altro dettaglio importante.

I protagonisti della serie, soprattutto nelle prime due stagioni, indossano una maschera di Dalì e le fanno indossare anche agli ostaggi. Ma cosa rappresentano esattamente queste maschere?

Il gruppo di rapinatori, innanzitutto, indossa una tuta rossa che rappresenta il colore della rivoluzione. I volti sono, invece, coperti con una maschera che ritrae in modo caricaturale il celebre pittore spagnolo Salvador Dalì. Apparentemente la figura di Dalì non rappresenta alcun simbolismo, ma è proprio la maschera in sé a richiamare alla memoria quella della graphic novel del 1989 V per Vendetta e del celebre film che ha ispirato nel 2005. In quel caso la persona ritratta è Guy Fawkes, il militare e cospiratore inglese del 1500, eletto a simbolo della sfida al sistema. La maschera, quindi, anche in La Casa di Carta esprime il concetto di resistenza al potere e di vicinanza al popolo.

Poco prima abbiamo detto che Dalì, apparentemente, non rappresenta alcun simbolismo. Esatto, "apparentemente", perché in realtà Dalí fu un sostenitore del regime autoritario di Francisco Franco. Mascherarsi con la sua faccia è un modo per prendere in giro proprio le scelte ideologiche del noto pittore perché proprio il regime autoritario di Francisco Franco mise in ginocchio la Spagna per più di 30 anni. Alcuni personaggi come Berlino e Lisbona, invece, hanno dato una loro libera interpretazione al concetto di maschera. Lisbona l'ha definito un simbolo della pazzia, la stessa pazzia che serve per fare dei colpi tanto studiati quanto pericolosi, per Berlino invece è il simbolo della genialità camuffata da criminalità.

Purtroppo, forse, dovremo attendere un po' più del previsto per vedere La casa di carta 5 e quindi vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sul segreto dietro ai tic del Professore ne La casa di carta.